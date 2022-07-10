Російські окупанти набирають в навчальні заклади так званих днр та лнр вчителів з Дагестану

https://racurs.ua/ua/n172558-rosiyski-okupanty-nabyraut-v-navchalni-zaklady-tak-zvanyh-dnr-ta-lnr-vchyteliv-z-dagestanu.html

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Російські окупанти набирають в навчальні заклади так званих днр та лнр вчителів з Дагестану.

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За даними місцевого видання «Кавказкий удел», вже 60 співробітників освітньої сфери погодилось на таку роботу.

Росіяни обіцяють виплачувати дагестанським вчителям щодобово по 8 тис. рублів і подвійну зарплату.

Видання пише, що Міністерство освіти та науки Дагестану отримало лист департаменту міжнародного співробітництва та зв’язків із громадськістю міносвіти росії, в якому зазначено, що для організації освітнього процесу на «території ЛНР та ДНР» до нового навчального року потрібно до 7 липня подати інформацію про працівників та адміністративно-управлінський персонал, готових до відрядження до цих регіонів на тривалий період.

Координатори проекту з міносвіти рф роз’яснили, що готується до підписання постанова уряду росії, згідно з якою відрядженим у фейкові днр і лнр педагогам належить щодобова виплата розміром вісім тисяч рублів.

До цієї суми входить оплата житла. Крім того, виплачуватиметься подвійна зарплата. Припустимо, отримував тут учитель 15 тис., отримуватиме 30 тис. рублів. Також за ним зберігається його робоче місце, — розповіли в Міносвіти Дагестану.

Відомостей про населені пункти, куди будуть відряджені вчителі з Дагестану, в міносвіти регіону не мають.

Раніше «Кавказький вузол» писав, що студенти з Волгоградської області запрошені на платній основі брати участь у відновленні Саур-Могили та благоустрою територій Донбасу.