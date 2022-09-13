Російські військові переїхали автівку жителя Білгородщини (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n174730-rosiyski-viyskovi-pereyihaly-avtivku-jytelya-bilgorodschyny-video.htmlРакурс
У росії військова вантажівка через конфлікт на дорозі протаранила легковий автомобіль.
Відповідне відео поширилося в соцмережах. Інцидент стався у Білгородській області рф, повідомляє Telegram-канал Baza.
Стверджується, що власник автомобіля — волонтер на ім’я Олександр.
Нещодавно він повертався із селища Уразове, куди саме відвозив продукти. Що саме стало причиною конфлікту, чоловік не знає, але припускає, що дорогою обігнав дві військові вантажівки, а потім став перед ними в невелику пробку, — зазначається в повідомленні.
Зазначається, що в цей момент військова вантажівка «Урал», яка опинилася позаду авто, почала «піддавлювати» легковик. В якийсь момент господар легковика не витримав і вийшов «розбиратися».
Але конструктивного діалогу не вийшло. За версією Олександра, його спробували повалити, а коли він став знімати конфлікт на телефон, військовослужбовці почали погрожувати, що переїдуть його машину, і зрештою дотрималися свого слова: вантажівка дійсно наїхала на легковик, пошкодивши багажник і задню фару, — зазначається в повідомленні.
Момент наїзду «Урала» на легкове авто потрапив на відео.
Ось наші військовослужбовці переїжджають мою машину, — бідкається в цей момент росіянин.
Зазначається, що чоловік викликав дорожню патрульну служу, проте її інспектори прибули лише за півтори години, коли військові вже поїхали. З якої військової частини вони були і куди прямували, чоловік не знає.