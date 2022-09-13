Знищення російської БМП, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n174729-specpryznachenci-sbu-raketou-znyschyly-bmp-rashystiv-z-p-yatykilometrovoyi-vidstani-video.html

Ракурс

На Херсонщині тактична група центру спецоперацій «А» СБУ снайперським пострілом з ПТРК на дистанції 4,7 км знищила ворожу БМП.

Відповідне відео опублікував прес-центр СБУ.

На відеозаписі можна побачити момент запуску ракети по російській бронетехніці, яка перебуває на значній відстані від пускової установки. Після ракети БМП спалахує.

Тиснемо російських окупантів не тільки на східному фронті, а й на Херсонщині! — зазначається в описі до відео.

Нагадаємо, нещодавно було опубліковане відео, котре показує момент знищення автівки з окупантами у Донецькій області.