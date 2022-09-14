Байден - ЗСУ досягли значного прогресу, але попереду ще «довгий шлях»

https://racurs.ua/ua/n174736-bayden-zsu-dosyagly-znachnogo-progresu-ale-poperedu-sche-dovgyy-shlyah.html

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Президент США Джо Байден прокоментував успіхи Збройних сил України. Американський лідер зауважив, що українські воїни досягли «значного прогресу», проте наразі ще зарано говорити, наскільки незворотнім є розвиток подій в Україні.

Про це Байден сказав під час відвідин штату Делавер, відповідаючи на запитання, чи вважає він нинішній момент переломним у війні, яка триває вже понад півроку.

На це питання зараз немає відповіді. Важко сказати… Але, я думаю, що це буде довгий шлях, — цитує Байдена Reuters.

Нагадаємо, Сили оборони України від початку контрнаступу у вересні звільнили уже майже 8 тис. кв. км території. На половині з цих територій ще тривають стабілізаційні заходи.