Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Байден - ЗСУ досягли значного прогресу, але попереду ще «довгий шлях»

Байден — ЗСУ досягли значного прогресу, але попереду ще «довгий шлях»

14 вер 2022, 08:26
999

Президент США Джо Байден прокоментував успіхи Збройних сил України. Американський лідер зауважив, що українські воїни досягли «значного прогресу», проте наразі ще зарано говорити, наскільки незворотнім є розвиток подій в Україні.





Про це Байден сказав під час відвідин штату Делавер, відповідаючи на запитання, чи вважає він нинішній момент переломним у війні, яка триває вже понад півроку.

На це питання зараз немає відповіді. Важко сказати… Але, я думаю, що це буде довгий шлях, — цитує Байдена Reuters.

Нагадаємо, Сили оборони України від початку контрнаступу у вересні звільнили уже майже 8 тис. кв. км території. На половині з цих територій ще тривають стабілізаційні заходи.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів