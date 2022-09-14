Кремль хоче “відбілити” путіна після поразки на Харківщині – ISW

https://racurs.ua/ua/n174737-kreml-hoche-vidbilyty-putina-pislya-porazky-na-harkivschyni-isw.html

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Кремль намагається «зняти з путіна будь-яку відповідальність за поразку» і втрату майже всієї окупованої Харківської області. Про це повідомляє американський «Інститут вивчення війни» (ISW).

москва вперше визнала свою поразку на Харківщині з початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. На думку аналітиків ISW, кремль зараз працює над тим, щоб зняти з воєнного злочинця путіна відповідальність за поразку, натомість звинувачуючи у втраті недостатньо поінформованих військових радників з оточення російського президента.

Наприклад, під час першого пленарного засідання осінньої сесії думи 13 вересня, російські парламентарі заявляли, що росії необхідно оголосити повну мобілізацію, оскільки російська «спецвійськова операція» — це війна, а також обговорили дату наступного розгляду законопроекту про спрощення вручення повідомлень про призов на військову службу.

Разом з тим, ISW вказує на відсутність підтверджень наміру путіна віддати наказ про загальну мобілізацію.