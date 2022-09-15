Держбюро розслідувань вирішило розслідувати ДТП з кортежем Зеленського

https://racurs.ua/ua/n174790-derjburo-rozsliduvan-vyrishylo-rozsliduvaty-dtp-z-kortejem-zelenskogo.html

Ракурс

Держбюро розслідувань вирішило розслідувати аварію з кортежем президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомила прес-служба ДБР. Відкрито кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної аварії.

ДТП сталася у Києві у ніч проти 15 вересня. Легкова автівка зіткнулася з кортежем. Зеленського оглянув лікар — серйозних ушкоджень не було.

Водію автівки надали невідкладну допомогу та передали його кареті швидкої. Проводиться весь комплекс необхідних слідчих дій. За їх результатами ДБР проінформує громадськість, — йдеться у повідомленні ДБР.

Зеленський вночі повертався з фронту — 14 вересня він провів у звільненому від російських нацистів Ізюмі на Харківщині.