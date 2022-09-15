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Ракурс
Держбюро розслідувань вирішило розслідувати ДТП з кортежем Зеленського

Держбюро розслідувань вирішило розслідувати ДТП з кортежем Зеленського

15 вер 2022, 14:51
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Держбюро розслідувань вирішило розслідувати аварію з кортежем президента України Володимира Зеленського.





Про це повідомила прес-служба ДБР. Відкрито кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної аварії.

ДТП сталася у Києві у ніч проти 15 вересня. Легкова автівка зіткнулася з кортежем. Зеленського оглянув лікар — серйозних ушкоджень не було.

Водію автівки надали невідкладну допомогу та передали його кареті швидкої. Проводиться весь комплекс необхідних слідчих дій. За їх результатами ДБР проінформує громадськість, — йдеться у повідомленні ДБР.

Зеленський вночі повертався з фронту — 14 вересня він провів у звільненому від російських нацистів Ізюмі на Харківщині.

Джерело: Ракурс


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