Митниця рф палає у Бєлгородській області біля кордону з Україною

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Ракурс

Будівля російської митниці палає біля кордону з Україною у Бєлгородській області. Пропагандистські ЗМІ росії вже встигли звинуватити у пожежі Збройні сили України.

Горить російська митниця, ймовірно, це населений пункт Нехотеєвка, — пише фронтовий кореспондент Андрій Цаплієнко з посиланням на місцеві сайти.

ЗМІ рф також поширює наратив про те, що ЗСУ обстрілюють прикордонні російські села. Зауважимо, що армія воєнних злочинців рф використовує тактику обстрілу цивільного населення та об'єктів, які не пов’язані зі сферою оборони, з подальшим звинуваченням України в цих діях. Водночас росіяни щоденно завдають ударів по прикордонних населених пунктах в Чернігівській та Сумській областях.