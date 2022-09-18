ЗСУ можуть оточити російські підрозділи навколо Лиману. Фото: Генштаб

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Збройні сили України можуть оточити підрозділи російської армії, які знаходяться навколо міста Лиман у Донецькій області.

Зараз Сили оборони розширюють позиції на схід від річки Оскол і на північ від річки Сіверський Донець. Просування українських військових на схід вздовж північного берега Сіверського Дінця може зробити позиції окупантів навколо Лиману непридатними та відкрити підступи до Лисичанська та, зрештою, до Сєвєродонецька. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

На думку фахівців, російські сили в Лимані все ще складаються значною мірою з резервістів БАРС (резерву російської бойової армії) та залишків підрозділів, які були розгромленні під час українського контрнаступу на Харківщині.

Росіяни, схоже, не спрямовують туди підкріплення з інших місць, — вважають військові експерти.

Нагадаємо, в ISW заявляли, що після того, як українська армія та Сили оборони атакували російські позиції на сході Харківщини, півночі й заході Луганщини та на півночі Донеччини в районі Лиману, окупанти почали відводити у глиб території засоби ППО. Крім того, російські військові вимикають мобільний зв’язок на тимчасово підконтрольній їм території Луганської області. Це роблять для того, щоб контролювати інформаційну ситуацію в регіоні та уникнути масової втечі військ та колаборантів на територію рф.