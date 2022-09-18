Громадяни Шрі-Ланки перебували в полоні у рашистів, фото: «Радіо Свобода»

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На Харківщині семеро громадян Шрі-Ланки (шість чоловіків та жінка) перебували в полоні рашистів до звільнення регіону від окупації. Рашисти з них знущалися та катували, вимагаючи гроші.

Про цю жахливу історію стало відомо після звільнення регіону українськими військами, зазначив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук заступник начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов.

Зазначається, що ці іноземці на початку повномасштабного російського вторгнення перебували в Куп’янську.

Вони злякались війни, та вирішили нікуди не виїжджати, а заховатись. У травні вони намагались пішки дійти до Харкова. Але на першому ж блокпосту армії рф їх затримали, зв’язали їм руки, вдягли мішки на голову та відвезли до імпровізованої в’язниці у Вовчанську, — зазначає Болвінов.

У в’язниці рашисти тримали їх у нелюдяних умовах та змушували працювати прибиральниками.

Жінку тримали в карцері два місяці! Двом з них відривали нігті, одного били дверима по голові, — зазначає правоохоронець.

Оскільки рашисти не спілкувалися англійською, іноземці не зрозуміли, що взагалі росіяни від них хочуть та за що катують.

Єдине, що вони зрозуміли — росіяни під час тортур казали «money». Судячи з цього, друга армія світу вимагала з затриманих іноземців зі Шрі-Ланки гроші, — наголошує Болвінов.

Після деокупації Вовчанська іноземці знову вирішили піти до Харкова пішки — по дорозі їх зустрів охоронець готелю, який дав притулок та повідомив про це українській поліції.

Наразі їх допитують як потерпілих та встановлюють усі деталі.