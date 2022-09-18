Рашисти залишили велику кількість протипіхотних мін в Ізюмі, фото: «Ромни 24»

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У місті Ізюмі Харківської області, нещодавно звільненому від російської окупації, дуже велика частина міста замінована протипіхотними мінами. Також рашисти залишили велику кількість вибухонебезпечних предметів.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив заступник начальника головно управління ДСНС у Харківській області Анатолій Торяник, повідомляє «Цензор.нет».

За його словами, наразі важко спрогнозувати, скільки часу піде на те, щоб повернути місто до звичайних умов життя.

Місто настільки зруйноване, що просто неможливо передати це словами. Східна частина від річки Сіверського Дінця, майже всі будинки зруйновані, згоріли, зруйнована повністю інфраструктура, зруйновані всі електромережі, газопроводи, — наголошує Торяник. — Там дуже великий обсяг роботи для того, щоб повернути місто до звичайних умов життя.

Загалом на повне розмінування деокупованої території Харківщини, згідно з підрахунками науковців Університету цивільного захисту можуть знадобитися десятки років та залучання десятків тисяч саперів, наголошує він.

Першочергове на сьогодні у нас стоїть завдання — це розмінувати дороги, по яких повинні їздити автомобілі, а також розмінувати всі ті об'єкти, які необхідно відновити для того, щоб подати у міста воду, світло і все інше, — зазначив Торяник.

Джерело: «Цензор.нет»