На вулицях Донецька розкидали протипіхотні міни

https://racurs.ua/ua/n173225-na-vulycyah-donecka-rozkydaly-protypihotni-miny.html

Ракурс

На вулицях окупованого Донецька помітили розкидані протипіхотні міни натискної дії ПФМ-1С.

Також ці міни ПФМ-1С були виявлені й в інших окупованих містах. У соціальних мережах публікуються фотографії та відео з цими мінами на різних вулицях.

На деяких місцях виявлення мін також залишаються частини від контейнерів для мін ПФМ-1С. На одному з виявлених контейнерів протипіхотної міни є номер 912−36−87, повідомляє «Мілітарний».

Ця вибухівка існує у двох варіантах: ПФМ-1 та ПФМ-1С. У першій модифікації відсутній пристрій самоліквідації, другий забезпечений пристроєм, який забезпечує самоліквідацію міни підривом після 1 — 40 годин з моменту встановлення (час залежить від температури навколишнього повітря).

Ураження людині під час вибуху міни наноситься шляхом травмування нижньої частини ноги. При вибуху практично не утворюється уламків, за винятком металевих деталей механізму.

Військові України неодноразово підкреслювали, що в рамках АТО та ООС військові не використовували ці міни.

Станом на 2019 рік на території України ще залишалося 3,7 млн ​​мін ПФМ-1©. У 2019 році на Павлоградському хімічному заводі утилізували другий мільйон протипіхотних мін ПФМ-1 © у рамках програми «Партнерство заради миру».