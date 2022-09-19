Окупантам забороняють відступати під страхом смерті - ГУР про загороджувальні загони росіян

https://racurs.ua/ua/n174909-okupantam-zaboronyaut-vidstupaty-pid-strahom-smerti-gur-pro-zagorodjuvalni-zagony-rosiyan.html

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Російським окупантам забороняють відступати під страхом смерті.

Головне управління розвідки повідомило, що поблизу Бахмута російські підрозділи «страхували» позаду загороджувальні загони.

Розвідка отримала відомості про те, що війська рф спробували провести «контратаку» на позиції українських оборонців у Бахмутському районі. Для цього використали ствольну та реактивну артилерії бригади так званого «2 армійського корпусу лнр». Утім, після відповіді та висунення вперед українських підрозділів рашисти почали відступ.

Щоб зупинити втечу, командири підрозділів почали нагадувати підлеглим про заборону самовільного залишення позицій, а також про можливе відкриття по них вогню з боку тилових «загороджувальних загонів».

Схожі методи використовували за часів Сталіна, коли радянським військовослужбовцям стріляли в спину, закриваючи можливість для відступу, — нагадали в ГУР.

Російські офіцери при цьому посилаються на наказ командувача № 222 — імовірно, за аналогією з сумнозвісним сталінським наказом № 227 від 28 червня 1942 року, який закривав можливість для відступу солдатам Червоної армії СРСР.