4 тис. хасидів приїхали до Умані на святкування Рош-Га-Шана

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Попри рекомендації СБУ та Нацполіції, 4 тис. хасидів приїхали до Умані на святкування Рош-Га-Шана.

Об'єднана єврейська громада України повідомляє, що хасиди «їдуть в Україну, попри війну, демонструючи віру у ЗСУ».

Кожен прочанин проходить інструктаж, а потім підписує документ про те, що він в курсі того, що відбувається в державі.

Умань уже неодноразово потрапляла під ворожі обстріли. Залишається висока ймовірність того, що рашисти готуватимуть провокації проти релігійних прочан. Тому всі служби на місці нестимуть посилене чергування.

В місті через святкування Рош га-Шана (єврейський новий рік) з 19 по 30 вересня посилять заходи безпеки, повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Зокрема, в Умані заборонять:

проведення будь-яких масових заходів;

продажу алкогольних напоїв та піротехнічних виробів;

рух транспорту та паркування на окремих ділянках.

Також у місті посилять пропускний режим та контроль за переміщенням громадян та обмежать доступ до місць паломництва.

Рош га-Шана — єврейський Новий рік, який святкують з 25 по 27 вересня.

Паломництво хасидів до Умані — послідовники брацлавського хасидизму приїжджають на могилу цадика (духовного вождя) Нахмана за тиждень до Рош ха-Шана.

Місцева влада раніше очікувала, що після 18 вересня приїде ще до 10 тисяч. Про це розповів голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Вони запевняли, що в них, в Ізраїлі, є фактично постійна війна, і вони до цього звикли. Проаналізувавши зараз усі плюси та мінуси того, що віруючі все-таки будуть їхати, ми зрозуміли, що потрібно зробити акцент саме на помірності від поїздки, не наголошувати на тому, що ми категорично проти, — сказав Табурець.

Він сказав, що будуть запроваджені додаткові обмеження: з паломників вимагатимуть дотримання комендантської години, буде заборонено масову торгівлю та скупчення людей, на деяких вулицях заборонять рух транспорту та людей, також будуть виставлено додаткові блок-пости.

Сподіваюся, що віруючі свідомо приїдуть у меншій кількості, але розраховуємо все одно, що до 10 тисяч їх буде. Як буде насправді — подивимося. Зараз у нас уже понад 1,1 тис. осіб прибули і там мешкають. На активне прибуття очікуємо, починаючи з 18−19 вересня, — розповів голова Черкаської ОВА.

Посольство Ізраїлю також закликало своїх громадян утриматись від відвідин України. З відповідним зверненням виступав і речник українського МЗС.