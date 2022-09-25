путін тасує кадрову колоду через системні проблеми у своїй армії

https://racurs.ua/ua/n175104-putin-tasuie-kadrovu-kolodu-cherez-systemni-problemy-u-svoyiy-armiyi-isw.html

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путін намагається розв’язати системні проблеми у російському вищому командуванні, замінюючи окремих старших підлеглих.

У звіті ISW за 25 вересня повідомляється, що постійні кадрові зміни у вищому військовому керівництві росії, свідчать про те, що путін, як і раніше, бачить системні проблеми в армії.

Генерал-полковник михайло мізінцев призначений заступником міністра оборони і займатиметься тиловим забезпеченням ЗС РФ, замінивши генерала армії Дмитра Булгакова.

мізинцев раніше виконував обов’язки начальника Національного центру управління обороною росії та служив під час російських операцій у Сирії, а також командував військами на оперативно-тактичному рівні під час оточення українських військ у Маріуполі.

Американські експерти війни вважають, що зміна військового керівництва навряд чи розв’яже структурні проблеми у російській армії.

Вони також звернули увагу на те, що місцеві військові комісари в рф виконують накази про мобілізацію таким чином, що передбачає можливу невідповідність між вказівками міністра оборони росії сергія шойгу про часткову мобілізацію та вимогами президента росії володимира путіна щодо поспішності.

Крім того, росія може готуватися до насильницької мобілізації українських військовополонених, що може бути порушенням Женевської конвенції.