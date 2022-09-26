Наслідки обстрілів Дніпропетровщини. Фото: Валентин Резніченко

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Нікопольський район Дніпропетровської області всю ніч 26 вересня перебував під російськими обстрілами.

Окупанти гатили із реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. У міста та села Нікопольської, Марганецької, Червоногригорівської та Мирівської громад прилетіли майже 130 снарядів. За попередньою інформацією ніхто не постраждав. Про це очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив у Telegram.

Ворог тричі поцілив по Нікополю, пошкодив майже 40 будинків, понад 20 господарських споруд, автомобілі, 30 панелей сонячної станції, трансформаторну підстанцію та лінії електропередач.

Внаслідок обстрілів без світла залишилися майже 3 тис. сімей. Енергетики вже працюють над тим, щоб поновити електропостачання.

Зараз обстежуються території у Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах. У інших районах області ніч минула без атак.

Нагадаємо, російські загарбники 25 вересня обстріляли місто Краматорськ Донецької області двома ракетами С-300. Внаслідок прильотів була пошкоджена лікарня, багатоквартирні будинки та гаражі.