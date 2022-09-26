Розстріл у школі та військкоматі, самопідпал на автостанції - життя росії на тлі мобілізації

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У росії сталася смертельна стрілянина в школі. Вранці 26 вересня чоловік відкрив стрілянину в іжевській школі № 88.

Загинули 13 людей, зокрема дев’ятеро дітей, повідомив глава Удмуртії Олександр Бречалов. Серед загиблих, згідно з більш ранніми повідомленнями, двоє охоронців та двоє вчителів. Постраждали 23 особи, зокрема 20 дітей. Деякі діти зазнали травм, вистрибнувши з вікон школи, пише Baza.

Цей ресурс також опублікував відео, зняте, мабуть, під час евакуації зі школи; на ньому видно, як рятувальник веде пораненого школяра, а поліцейські відганяють людей від школи.

Нападник наклав на себе руки, заявили в МВС. Baza стверджує, що він одягнений в одяг з нацистською символікою (цю інформацію пізніше підтвердили в СК) та озброєний двома пістолетами Макарова (за непідтвердженими даними, це могла бути травматична зброя).

Слідчий комітет в обідню пору опублікував відео з мертвим підозрюваним, на якому видно, що у нього на одязі зображено свастику. Чоловіка звали Артем Казанцев, він випускник школи № 88, який народився 1988 року.

Казанцев стояв на обліку у психоневрологічному диспансері, раніше його не судили та не притягували до адміністративної відповідальності.

За даними Baza, на пістолетах злочинця були брелоки з іменами Еріка Харріса та Ділана Кліболда, які у 1999 році вбили 13 людей в американській школі «Колумбайн», і словом Columbine. На магазинах до зброї написано слово «ненависть».

Влада рф вважає, що в країні існує «терористичний рух» «Колумбайн», учасники якого «заперечують загальноприйняті моральні принципи та моральні цінності, пропагують девіантну поведінку, суїцид і насильство як норму життя та спосіб досягнення своїх цілей».

Це друга подія зі стріляниною за ранок у Росії. Незадовго до появи новин про те, що відбувається в Іжевську, стало відомо, що в Усть-Ілімську Іркутської області чоловік відкрив стрілянину у військкоматі, важко поранивши начальника комісаріату.

Телеграм-канали опублікували відео інциденту: на ньому людина, яка стоїть на сцені в невеликій залі, стріляє в чоловіка за кафедрою, після чого той падає, а ті, що зібралися, вибігають із приміщення.

Той, хто стріляв, затриманий — це 25-річний місцевий житель. На відео після затримання, яке опублікувала Baza, він називає своє ім’я Руслан Зінін. Baza пише, що він мав бути мобілізований; перед тим, як відкрити стрілянину, він нібито сказав: «Зараз усі поїдемо додому».

Мати Зініна розповіла Astra, що повістка про мобілізацію прийшла не йому, а його найкращому другу, який не служив в армії, через що він був «дуже засмучений». Вранці чоловік сказав своїй бабусі, що йде у військкомат добровольцем, повідомляє видання.

Після оголошення мобілізації у Росії почалася нова хвиля підпалів військкоматів. З 21 вересня відбулося щонайменше 11 таких спроб; нападам зазнали й кілька будівель адміністрацій. Підпали військкоматів почалися після вторгнення в Україну, але відбувалися із меншою частотою: за півроку сталося близько 20 випадків.

Крім того, у Рязані 25 вересня чоловік зробив спробу самоспалення на центральному автовокзалі. Про це повідомив місцевий сайт YA62.ru.

У якому стані перебуває ця людина, неясно. За даними джерела YA62.ru, чоловік отримав «незначні ушкодження», але рязанське видання «Нової газети» пише, що у нього опік 90% поверхні тіла. У ролику, викладеному YA62.ru, чоловік після події сам іде у супроводі лікарів.

На опублікованому «Новому» відео з камери спостереження видно, що чоловік вийшов на проїжджу частину, облив себе якоюсь рідиною, після чого спалахнув і побіг. Очевидець розповів YA62.ru, що чоловік «почав сміятися і кричати, що не хоче брати участь у спецоперації в Україні».

За словами джерела «Нової», він кричав, що «не хоче на фронт». Офіційних повідомлень росіян про подію наразі немає.