Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: chas.news

https://racurs.ua/ua/n175146-valeriy-zalujnyy-potrapyv-na-obkladynku-jurnalu-time-foto.html

Ракурс

Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України, потрапив на обкладинку нового випуску журналу TIME.

На головній сторінці авторитетного видання український генерал зображений у військовій формі на тлі українського державного прапора. Також міститься напис: «Генерал Валерій Залужний та український шлях у війні».

Як відомо, Валерій Залужний народився 8 липня 1973, у місті Новоград-Волинський Житомирської області. З 1997 року перебуває на військовій службі. У грудні 2019 року був призначений командувачем Оперативного командування «Північ», а в липні 2021 року його призначили новим головнокомандувачем Збройних сил України. У Раді національної безпеки й оборони України з липня 2021 року.

Залужний у грудні 2016 року був нагороджений Орденом Богдана Хмельницького III ступеня, а в травні 2022 року удостоївся Хреста бойових заслуг. Одружений, має дві дочки.

23 травня 2022 року Залужний увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу TIME.

У травні в місті Покров Дніпропетровської області вулицю Горького перейменували на вулицю Валерія Залужного. А у червні в Хмельницькій області у селищі міського типу Стара Синява на Залужного назвали вулицю, яка раніше носила ім’я радянського полководця та українофоба Георгія Жукова.

Нагадаємо, у вересні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у відповідь на оголошення часткової мобілізації в росії заявив, що українська армія знищить всіх ворогів, скільки б їх не було.