Мобілізація в росії поглибить спад економіки та викличе зростання інфляції - Bloomberg

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Мобілізація, оголошена президентом рф володимиром путіним, збільшить спад ВВП країни у 2022 році на 0,25% до 3,75%.

Про це йдеться у звіті Олександра Ісакова, економіста Bloomberg Economics щодо росії та Центральної та Східної Європи.

Зі звіту також випливає, що через мобілізацію інфляція у 2023 році зросте ще на 0,5% — до 6,5%.

Основним наслідком мобілізації для економіки стане скорочення робочої сили. 300 тис. осіб, яких, як заявляють у міноборони рф, планують призвати в армію — це близько 0,9% із 33,9 млн чоловіків, які проживають у країні, віком 20−55 років.

Крім того, масовий заклик викличе нову хвилю «відпливу мізків» та робочої сили в безпечніші країни, зазначає Ісаков. Через відплив робочої сили ринок праці буде перегрітий, що призведе до зростання інфляції в країні, зазначає він.

Найгірше, що негативні наслідки мобілізації для економіки, ймовірно, будуть відчуватися протягом щонайменше кількох років.

Спираючись на наші висновки з досвіду Південної Африки 1980-х років, зростання витрат на оборону та зростання державного сектора матимуть структурні ефекти, які зменшать потенційне річне зростання приблизно до 0,5% у наступні 5 років, — пише Ісаков.

Центральний банк рф представив останній прогноз щодо інфляції за кілька днів до початку мобілізації в країні. Регулятор вважає, що у 2022 році річна інфляція складе 11−13%, у 2023-му — 5−7%, а у 2024-му — 4%.