Блінкен - Ми дали зрозуміти Москві про жахливі наслідки застосування ядерної зброї

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Держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю CBS розповів, що в адміністрації США є план на випадок застосування росією ядерної зброї.

Деталей плану він не розповів, а на запитання, чи запобігатиме цьому плану третя світова війна, він відповів, що США «повні рішучість не розширювати цю війну».

Ми зосереджені на тому, щоб переконатися, що ми діємо відповідально, особливо коли справа доходить до такої розпливчастої риторики, — сказав Блінкен. — Ми дуже чітко заявили російським публічно, а також приватно, щоб вони припинили порожні розмови про ядерну зброю.

Держсекретар США ствердно відповів на запитання про те, чи були приватні розмови з Кремлем щодо ядерної загрози.

Дуже важливо, щоб Москва почула від нас і знала від нас, що наслідки будуть жахливими. І ми ясно дали це зрозуміти.

За його словами, Кремль має низку людей, які відповідальні за застосування ядерної зброї, проте незрозуміло, чи скаже хтось путіну «ні», якщо він вирішить запустити ядерну зброю.