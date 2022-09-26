Пропагандисти пояснюватимуть росіянам, що мобілізація - це "народна війна з НАТО"

https://racurs.ua/ua/n175156-u-rosiyi-sklaly-metodychku-pro-te-scho-mobilizaciya-ce-narodna-viyna-z-nato.html

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Російським пропагандистам видали методичку для пояснення росіянам мобілізації. Пропаганда повинна донести до людей, що вторгнення в Україну — це «народна війна з НАТО».

Не змогли перемогти Україну, тому почали ще більше брехати. Тепер пропаганда (у вигляді російських журналістів та блогерів) повинна донести до росіян, що народ «має згуртуватися перед загрозою НАТО», повідомляє «Медуза».

Окремий акцент кремль просить зробити на тому, що мобілізація нібито торкнеться лише «1% від облікового складу військовозобовʼязаних». Її пояснюють необхідністю «захисту країни».

У документі, на який посилається «Медуза», йдеться про те, що росія перемагала у війнах «тільки всім світом» — і лише коли її мешканці вважали, що йде «війна народна». Тому, роблять висновок укладачі методички, зараз до росіян слід донести одну головну тезу:

Народ росії має згуртуватися перед загрозою НАТО.

За твердженням Кремля, альянс має намір «розчленувати та пограбувати» Росію.

Не можна залишатися осторонь і звалювати весь тягар відповідальності на контрактників і народні міліції Донбасу, лінія фронту становить понад 1000 кілометрів, російських солдатів і російських людей вбивають з натівської зброї натівські найманці та терористи київського режиму — так укладачі рекомендацій пропонують переконувати своїх громадян під час мобілізації.

Ще однією причиною масового відправлення людей на фронт автори пропонують називати обстріли російських прикордонних територій та анексованого у 2014 році Криму:

З нами вже зараз воюють на нашій території. Ми не лише «своїх не кидаємо», ми захищаємо себе.

Укладачі тексту «пропонують» пропагандистам наголосити у своїх публікаціях та сюжетах, що путін оголосив мобілізацію «рівно в той момент, коли вона необхідна і дозволить суттєво посилити досягнення росією цілей спеціальної військової операції». При цьому самі ці цілі у тексті не вказані. Як і те, як саме пропагандисти мають пояснити читачам та глядачам, що вторгнення росії в Україну є водночас і «спецоперацією», і «народною війною».

росія воює не з Україною, а з НАТО. Захід заборонив Києву вести переговори із Росією. Натівська розвідка збирає дані про територію росії для того, щоб віддати Україні наказ про перенесення бойових дій до росії, — стверджується в тексті методички.

Крім того, у статтях і телесюжетах пропонується давати «максимум прямої мови людей» із самопроголошених циркових днр та лнр, а також із захоплених у 2022 році російською армією територій українських областей. Жителі окупованих територій мають «висловлювати наснагу» та «подяку», а також називати путіна «захисником», який «відгукнувся на прохання людей». За задумом АП, від таких сюжетів у росіян має «виникнути радість».

Окремий акцент Кремль просить зробити на тому, що мобілізація нібито торкнеться лише «1% від облікового складу військовозобов’язаних». Мобілізація називається «мінімальною», а укладачі методички наголошують, що закликатимуть лише «досвідчених чоловіків, що відслужили».

За словами двох близьких до АП співрозмовників «Медузи», усі ці твердження, за задумом Кремля, мають протистояти негативній реакції росіян на мобілізацію. Крім того, російська влада хоче «перенаправити гнів» мобілізованих та їхніх близьких на військкомати, які нібито «перегинають ціпок, щоб вислужитися, і не хочуть працювати якісно, ​​закликаючи досвідчених бійців».