Від мобілізації в рф втекло більше людей, ніж воює в Україні. Фото: suspilne.media

https://racurs.ua/ua/n175237-vid-mobilizaciyi-v-rf-vteklo-bilshe-ludey-nij-vouie-v-ukrayini-rozvidka.html

Ракурс

За тиждень після оголошеної диктатором володимиром путіним так званої часткової мобілізації з території рф відбувся значний відтік людей, які намагаються ухилитися від призову.

Точні цифри росіян-утікачів невідомі, але вони, ймовірно, перевищують чисельність усіх сил повномасштабного вторгнення, розгорнутих росією у лютому 2022 року. Про це 29 вересня повідомило Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Британська розвідка зазначає, що серед тих, хто намагається залишити Росію, переважають більш забезпечені та освічені. У поєднанні з тими резервістами, яких мобілізують, внутрішній економічний вплив скорочення доступності робочої сили та прискорення «відпливу мозку», ймовірно, стане все більш значним.

Нагадаємо, 27 вересня міністр внутрішніх справ Грузії Вахтанг Гомелаурі заявив, що до Грузії через контрольно-пропускний пункт «Верхній Ларс» щодня прибуває близько 10−11 тис. росіян після оголошення в росії так званої «часткової» мобілізації. Це вдвічі більше, аніж зазвичай.

Раніше британська розвідка повідомляла, що російське командування кине мобілізованих на фронт майже без підготовки. При цьому серед новобранців очікується високий рівень скорочення особового складу.