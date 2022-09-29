Поблизу аварії на «Північному потоці» 26 і 27 вересня бачили російські військові кораблі та субмарини

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Поблизу місця, де з «Північного потоку» витікає газ, 26 і 27 вересня бачили російські військові кораблі та субмарини.

Про це пише CNN із посиланням на західних розвідників і представника органів безпеки однієї з європейських країн.

Наразі невідомо, чи мали ці кораблі стосунок до вибухів на газопроводах, але це один з багатьох факторів, які можуть вказувати на причетність росії до інциденту. Зараз це детально вивчають слідчі.

Данський військовий чиновник додав, що російські кораблі регулярно працюють у цьому районі, тому їхня присутність необовʼязково вказує на причетність до «аварій».

росія, ймовірно, підірвала два своїх газопроводи для дестабілізації енергетичної кризи в Європі. Британська розвідка вважає, що диверсія була здійснена з використанням вибухового пристрою, скинутого підводним дроном в морі за кілька тижнів до цього. Вибухи були за силою як міні-землетруси, а ударну хвилю виявили за 1200 км від місць вибуху.

У Великій Британії вважають росію причетною до вибухів на газопроводах «Північний потік» та «Північний потік — 2», пише The Times.

Одним із найбільш ймовірних сценаріїв вважають те, що росія таємно доставила автономний підводний апарат з вантажем до певних місць на трубопроводах. За словами джерела, такі дрони могли скинути з невеликого судна на кшталт рибальського човна ще кілька місяців тому.

Водночас німецьке Bild зазначає, що до такої диверсії може бути причетне генеральне розвідувальне управління росії. Зокрема, у його складі є 561 бригада морської піхоти, яка вважається суто підводним диверсійним підрозділом. Бійці цієї бригади натреновані для влаштування диверсій на значній глибині, зокрема і за допомогою підводних дронів.

Три труби обох «Північних потоків» можуть стати непридатними для використання після ймовірної диверсії, вважають у німецьких урядових колах.