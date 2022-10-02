США готові щомісяця виділяти Україні 1,5 млрд дол. для видатків держбюджету, але закликають витрачатися і ЄС - Bloomberg

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США готові підтримувати фінанси України 1,5 млрд дол. на місяць під час війни проти росії та підштовхують своїх європейських союзників до надання подібних сум.

Про це 2 жовтня написало з посиланням на осіб, обізнаних із ситуацією, агентство Bloomberg.

Адміністрація Байдена, яка минулого тижня підписала гранти на суму 4,5 млрд дол. на решту року, провела розмови з офіційними особами Європейського Союзу, в тому числі в останні дні, і наполягала на тому, щоб Європа зробила більше.

У той час як ЄС веде внутрішні суперечки щодо виконання попередніх обіцянок, союзники обговорюють більш регулярний механізм, який допоможе зберегти економіку України на плаву, поки війна затягується, сказав зі співбесідників Bloomberg.

Офіційних осіб попереджали, що в Конгресі будуть зростати вимоги більшого розподілу тягаря між союзниками.

Міжнародний валютний фонд раніше заявляв, що Україні потрібно близько 5 млрд дол. щомісяця, щоб покривати основні послуги та підтримувати економіку. Країна отримала близько 2 млрд дол. допомоги минулого місяця проти 4,7 млрд дол. у серпні, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

У липні Bloomberg повідомило, що ряд союзників у приватному порядку критикували блок за невиконання своїх зобов’язань у розмірі майже 9 млрд євро (8,8 млрд доларів) і тоді закликали його зробити це терміново.

Очікується, що цього тижня на саміті в Чехії лідери ЄС обговорять фінансові вимоги Києва, які в проекті бюджету на 2023 рік передбачають 38 млрд дол.

Bloomberg пише, що минулого тижня дипломатам, які готували зустріч лідерів, повідомили, що очікуваний рівень фінансування від європейських країн буде таким же, як і місячні 1,5 млрд дол., які США готові надавати, сказав один із джерел. Фінансування було критично важливим для покриття основних потреб, таких як основні державні витрати, школи, лікарні та електромережі України.

Ряд високопоставлених чиновників ЄС були вкрай розчаровані повільним темпом прийняття рішень блоком щодо фінансової підтримки Києва, а також відсутністю терміновості деяких національних урядів щодо дебатів, особливо з наближенням зими.

На тлі розбіжностей між країнами-членами щодо деталей 9-мільярдного пакету євро, блок виплатив 1 млрд євро минулого літа, тоді як ще 5 млрд євро були схвалені, але ще не передані Києву. Непогашені три мільярди євро залишаються заблокованими через питання, зокрема щодо того, чи має бути допомога у формі грантів чи позик, і як структурувати гарантії.

ЄС також підтримав Україну кредитами на 1,2 млрд євро в першому півріччі, а також траншами для оплати поставок зброї та довгострокових реформ. Євросоюз також має на меті підтримувати розмови про післявоєнну відбудову України, але офіційні особи застерігають, що нагальні потреби Києва є набагато гострішими.