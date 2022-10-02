У Туреччині спустили на воду корвет «Гетьман Іван Мазепа» для ВМС України

https://racurs.ua/ua/n175361-u-turechchyni-spustyly-na-vodu-korvet-getman-ivan-mazepa-dlya-vms-ukrayiny-foto.html

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У Туреччині 2 жовтня спустили на воду корвет «Гетьман Іван Мазепа» для ВМС України. Це перше судно такого класу для українського флоту.

Назву «Гетьман Іван Мазепа» обрав президент України у 2021 році, коли розпочиналось будівництво. Цей корвет стане першим кораблем такого класу для Військово-морських сил ЗС України.

На церемонії була й дружина президента України Олена Зеленська.

Отже, корвете «Гетьман Іван Мазепа», бажаю тобі з честю нести український прапор. Попутного вітру, спокійного моря й лише перемог! Завжди пам’ятай свою турецьку батьківщину і неси славу Україні! — зазначила Зеленська, яка у себе на сторінці у Фейсбук опублікувала відповідні фото.

Перший корвет для ВМС ЗС України заклали у Туреччині у вересні 2021 року. Наприкінці грудня на суднобудівному підприємстві в Стамбулі почали збирати корпус корвета. Планувалося, що до кінця 2022 року корабель із частковим оснащенням відбуксують в Україну на добудову, але ці наміри змінило 24 лютого 2022 року.

Питання озброєння для українського корвета, за даними відкритих джерел, остаточно не вирішене. Як протикорабельне ракетне озброєння розглядалися ПКР «Нептун», Harpoon, NSM, Atmaca. На роль зенітного озброєння розглядався французький морський ЗРК VL MICA. Артилерійське озброєння корвета має складатися з 76-мм гармати OTO Melara Super Rapid та 35-мм Millennium. Як торпеду для корвета розглядають Murene 90 Impact, повідомляє «Мілітарний».