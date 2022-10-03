Росіяни випустили 10 ракет по Запоріжжю, є постраждалі

Росіяни випустили 10 ракет по Запоріжжю. Фото:

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Ракетний удар по Запоріжжю було завдано російськими ворогами у ніч на 3 жовтня.

Військовослужбовці країни-агресора випустили близько 10 ракет з комплексу С-300 по Запоріжжю та двох селах Запорізького району. Наразі відомо про одну постраждалу людину. Пошкоджено об'єкти інфраструктури, зокрема дитячий реабілітаційний центр. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив у Telegram.

Ворог здійснив ракетний обстріл обласного центру, — зазначив посадовець.

Тим часом речник Запорізької міськради Анатолій Куртєв заявив, що внаслідок удару окупантів пошкоджено інфраструктуру. Також є постраждалі, а на місці атак працюють відповідні служби.

Нагадаємо, 2 жовтня росіяни застосували іранський дрон-камікадзе для атаки на будівлю ліцею в одному з центральних районів Кривого Рогу. Внаслідок атаки було зруйновано два поверхи. А Запоріжжя загарбники обстріляли зенітними ракетами С-300.