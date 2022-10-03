Українська армія за добу вразила 27 ворожих об’єктів. Фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n175364-zsu-za-dobu-vrazyly-27-vorojyh-obiektiv-ta-vidbyly-nyzku-atak-genshtab.html

Ракурс

Російські окупанти не припиняють атакувати підрозділи ЗСУ на окремих ділянках фронту, але отримують відсіч.

За 3 жовтня підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Виїмка, Спірне, Невельське та Первомайське. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України від 3 жовтня.

Авіація Повітряних сил протягом минулої доби завдала сім ударів. Підтверджено ураження пункту управління, п’яти місць зосередження озброєння та військової техніки, а також зенітного ракетного комплексу противника. Крім того, українська ППО збила один гелікоптер Ка-52, один штурмовик Су-25 та вісім безпілотних літальних апаратів.

Ракетні війська і артилерія ЗСУ 2 жовтня уразили два командних пункти, 14 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами, а також вісім інших важливих об'єктів противника.

Також Генштаб підтвердив ураження особового складу та військової техніки росіян у Запорізькій області за попередні дні. Було знищено один район зосередження особового складу, три склади з боєприпасами, понад 20 одиниць озброєння та військової техніки, один зенітний ракетний комплекс С-300. Загалом, понад 250 окупантів дістали поранення, а інформація щодо ліквідованих уточнюється.

У неділю окупанти завдали 11 ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснили понад 65 обстрілів з РСЗВ. Від ворожих ударів постраждало більш як 35 населених пунктів. Серед них — Рідкодуб, Слов’янськ, Краматорськ, Білогорівка, Бахмут, Нетайлове, Водяне, Мар’їнка, Времівка, Кривий Ріг, Запоріжжя, Залізничне та Миколаїв.

А ворожі танки та артилерія різних типів вгатила по 89 населених пунктах на Сіверському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках.

Нагадаємо, 2 жовтня Генштаб ЗСУ підтвердив ураження особового складу та військової техніки противника, що сталося 1 жовтня, а саме — знищення складу з боєприпасами окупантів в районі населеного пункту Таврійське Херсонської області та знищення семи танків і до 10 одиниць автомобільної техніки в районі Чернігівки Запорізької області.