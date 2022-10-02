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Ракурс
ЗСУ знищили склад, сім танків і ще 10 одиниць техніки одним ударом

ЗСУ знищили на півдні одним ударом сім танків і ще 10 одиниць техніки

2 жов 2022, 19:57
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Збройні сили України уточнили інформацію про удар по ворогу на півдні 1 жовтня.





У вечірньому зведенні Генштабу 2 жовтня підтверджено ураження особового складу та військової техніки противника, що сталося у суботу, а саме — знищення складу з боєприпасами окупантів в районі населеного пункту Таврійське Херсонської області та знищення семи танків і до десяти одиниць автомобільної техніки в районі Чернігівки Запорізької області.

Інформація щодо втрат особового складу уточнюється.

За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Первомайське, Спірне та Виїмка.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала чотири удари. Підтверджено ураження двох місць скупчення озброєння та військової техніки, а також двох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили вісім іранських ударних безпілотних літальних апаратів Shahed.

Ракетні війська і артилерія за поточну добу, зокрема, уразили п’ять командних пунктів, чотирнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами, а також понад п’ятнадцять інших важливих об'єктів окупантів.

В Генштабі повідомили, що завдяки успіхам Сил оборони, на окремих напрямках відзначено зниження рівня морально-психологічного стану ворожого особового складу, що призводить до численних випадків здачі військовослужбовців в полон та залишення своїх позицій.

Нагадаємо, що українські війська увійшли до Торського — населеного пункту на схід від Лиману, через який росіяни відступали з міста.

Джерело: Ракурс


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