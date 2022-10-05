Розвідка Великої Британії припускає, що ЗСУ вдарять по дорозі Сватове-Кремінна - наступ на сході

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Розвідка Великої Британії припускає, що під час наступу на сході України Сили оборони вдарять по дорозі Сватове-Кремінна.

У зведенні Міноборони 5 жовтня йдеться цю дорогу назвали ключовою. Британці констатують, що Україна продовжує прогресувати в наступальних операціях як на північно-східному, так і на південному фронтах.

На північному сході, в Харківській області, українські підрозділи змогли «консолідувати значну територію на схід від річки Оскіл».

Українські формування просунулися за річку до 20 км в смугу оборони росії до вузла постачання міста Сватове.

Цілком ймовірно, що зараз Україна може завдати удару по ключовій дорозі Сватове — Кремінна більшістю своїх артилерійських систем, що ще більше ускладнить здатністьрРосії поповнювати постачання своїх підрозділів на сході, — йдеться у звіті британців.

На думку аналітиків розвідки, у політичному плані російські лідери, швидше за все, будуть стурбовані тим, що провідні українські підрозділи зараз наближаються до кордонів Луганської області, яку росія офіційно анексувала минулої п’ятниці.

У звіті американського Інституту вивчення війни повідомлялося, що українські війська продовжували досягати успіхів у східній частині Харківської області на захід від Сватового, просуваючись повз річку Оскіл. Таким чином, вони дедалі більше загрожують російським позиціям у Луганській області.