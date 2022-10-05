Богдан Львов, фото: «Апостроф»

https://racurs.ua/ua/n175461-z-verhovnogo-sudu-vidrahuvaly-suddu-z-rosiyskym-pasportom-dokument.html

Ракурс

Голова Верховного суду Всеволод Князєв відрахував суддю Богдана Львова, в якого нещодавно виявили російський паспорт, зі штату Верховного суду.

Про це сьогодні, 5 жовтня, повідомляє прес-служба Верховного суду.

У Верховному суді наголошують, що Конституція передбачає припинення суддівських повноважень, якщо суддя отримує громадянство іншої держави — в такому разі відрахування зі штату суду здійснює його голова.

Князєв зазначає, що це рішення — безпрецедентне для судової системи, адже зазначені норми законодавства застосовуються вперше.

Але в часи повномасштабної війни з російською федерацією, коли на фронті та в тилу гинуть наші найкращі громадяни, ми не можемо дозволити навіть найменший сумнів в об'єктивності, незалежності та неупередженості Верховного суду та всіх його суддів, — наголошує Князєв.

І хоча Богдан Львов заперечує наявність у нього паспорта рф, однак його дії і сама ситуація вже серйозно шкодять авторитету Верховного суду, спричиняють недовіру суспільства до рішень Верховного суду, чого ніколи не повинно статися, — додає голова суду.

Нагадаємо, кілька днів тому СБУ підтвердила наявність у Львова російського громадянства.