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Російська влада продовжує дивувати допомогою сім'ям мобілізованих - у Бурятії роздають дрова

Російська влада продовжує дивувати допомогою сім’ям мобілізованих — у Бурятії роздають дрова

6 жов 2022, 10:02
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Російська влада продовжує дивувати специфічною «допомогою» сім’ям мобілізованих. Так у Бурятії родичам відправлених на війну чоловіків роздадуть дрова.





Про це повідомляє «Сибір.Медіа» з посиланням на паблік регіонального уряду в соцмережах. У пості йдеться, що сім’ї призовників, що потребують, отримають по 10−20 кубів дров.

При цьому даватимуть дрова не всім. Родичі мобілізованого мають написати заявку до спеціальної комісії, яка є у кожному районі республіки та Улан-Уде. Члени цієї комісії відвідають їхні будинки та вирішать, чи виділятимуть дрова сім’ї. Тобто допомогу отримають лише ті, хто на думку влади її потребує.

Наприклад, у ситуації, коли на період відсутності чоловіка дружині нема до кого звернутися за допомогою у заготівлі дров. Також таку допомогу отримують самотні матері мобілізованих військовослужбовців, літні батьки мобілізованих військовослужбовців — старше 60 років, — йдеться у повідомленні.

Про таку специфічну підтримку сімей мобілізованих повідомлялося і раніше. У Туві, наприклад, родичам призовників почали видавати баранів та овець, вугілля, картопля та дрова. А на Сахаліні по 5 кг риби на сім’ю.

Джерело: Ракурс


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