Росіяни створюють нові оборонні позиції після провалу на північному сході Херсонщини

https://racurs.ua/ua/n175510-rosiyany-stvoruut-novi-oboronni-pozyciyi-pislya-provalu-na-pivnichnomu-shodi-hersonschyny.html

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Збройні сили України продовжуватимуть наступ на Херсонщині, росіяни відступають і готуються до подальшої оборони.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) констатував у висновках за 6 жовтня, що російські війська ймовірно створюють оборонні позиції у верхній частині Херсонської області після провалу російської лінії на північному сході Херсона.

Супутникові знімки, датовані 3 і 4 жовтня, показують лінії російських траншей і системи радіолокаційного захисту в районі Берислав — Нова Каховка, що свідчить про те, що російські війська відступають, щоб зміцнити оборонні позиції в центральній частині Херсонської області в умовах нещодавнього наступу України на північному сході Херсонської області, — сказано у звіті ISW.

Генштаб ЗСУ 7 жовтня повідомив, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Виїмка, Красне, Бахмут, Майорськ, Веселе, Побєда, Невельське, Кам’янка та Тернові Поди.

За минулі два тижні українська армія змогла звільнити 122 населені пункти на північному сході країни та в Херсонській області.

Зокрема, з 21 вересня, за словами заступника начальника Головного оперативного управління українського Генштабу, бригадного генерала Олексія Громова, ЗСУ звільнила 93 населені пункти під час наступу в Харківській та Донецькій областях, а з 1 жовтня — 29 населених пунктів у Херсонській області.

З початку жовтня українські військові звільнили вже понад 500 кв. км території Херсонської області. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні 6 жовтня.

Тільки за час від 1 жовтня й тільки на Херсонщині від російського псевдореферендуму було звільнено та стабілізовано понад півтисячі квадратних кілометрів території та десятки населених пунктів, — сказав Зеленський.

За його словами, в українські оборонці мають успіхи й на східному напрямку. Зеленський додав, що обов’язково настане день, коли можна буде прозвітувати про успіхи і в Запорізькій області. Він також зазначив, що «одного дня ми почуємо і про звільнення Криму».

В Оперативному командуванні «Південь» повідомили, що українські захисники продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку. Сили оборони 6 жовтня відбили 3 спроби наступу російських окупантів.

Протягом дня ворог здійснив три бойових зіткнення з Силами оборони. Проводив штурмові дії за напрямком Зелений Гай — Тернові Поди силами мотострілецького взводу за підтримки мінометів, танка та БМП, — зазначили в ОК «Південь».

Ці спроби українські захисники відбили, ворог з втратами відступив.

У прес-службі командування повідомили, що було зафіксовано вихід диверсійно-розвідувальної групи противника та атака українських позицій ще одним мотострілецьким взводом за підтримки танка і БМП, але росіяни також не мали успіху. Ворог був змушений припинити свої дії та відійти, зазнавши суттєвих втрат.