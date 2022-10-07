Над аеродромом Калуги вибухнув безпілотник, там базуються ракетоносці Ту-22М3

https://racurs.ua/ua/n175525-nad-aerodromom-kalugy-vybuhnuv-bezpilotnyk-tam-bazuutsya-raketonosci-tu-22m3.html

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Над військовою базою у Калузькій області рф 7 жовтня вибухнув безпілотник. РосЗМІ пишуть, що безпілотний літальний апарат розбився на військовому аеродромі «Шайківка» у Калузькій області. Внаслідок цього постраждалих немає.

За даними губернатора Калузької області Владислава Шапши, ймовірно, безпілотник прилетів з боку держкордону.

Про безпілотник раніше повідомляли Baza та Mash. Останній назвав подію «диверсією» і зазначив, що дрон нібито ніс снаряд для гранатомета.

У Шайківці базується 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк рф. На його озброєнні перебувають ракетоносці Ту-22М3.

За даними українських пабліків, насправді впав і вибухнув іранський дрон-камікадзе, якого і запускали з цього самого аеродрому.

Вранці 6 жовтня чотири російські літаки Ту-22М3 вдарили по Україні авіаракетами з території білорусі. Попередній такий обстріл був 28 серпня, повідомив начальник Головного оперуправління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов. Нагадаємо, що росіяни у четвер невдало обстріляли Хмельницьку область.