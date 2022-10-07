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Ракурс
Сили ППО збили три ракети над Запоріжжям

Сили ППО збили три ракети над Запоріжжям

7 жов 2022, 18:20
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Армія росії вдруге за день ударила ракетами по Запоріжжю. Українські сили ППО збили три російські ракети. Про це повідомив 7 жовтня очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.





Сили ППО збили три ракети над однією з громад Запорізького району. Постраждалих, за попередньою інформацією, немає, — повідомив Старух у Телеграм.

Раніше Старух вказав, що ворог завдав чергового ракетного удару по обласному центру та найближчих околицях.

Нагадаємо, воєнні злочинці рф в ніч на 6 жовтня завдали сім ракетних ударів по багатоповерхівках у центрі Запоріжжя, цілили в об'єкти інфраструктури. Загинуло щонайменше 12 осіб.

Джерело: Ракурс


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