Вибухи прогриміли у Дніпрі, Житомирі, Хмельницькому та у Львові. Фото:

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Вибухи ракет прогриміли вранці 10 жовтня у низці українських міст.

Зокрема, прильоти зафіксовані у місті Дніпро. У Telegram-каналах публікують фото та відео стовпів диму. Про вибухи в обласному центрі повідомило «Суспільне».

Крім того, вибухи сталися у низці інших областей. Так, Telegram-канал «Оперативний ЗСУ» пише про вибухи в Обухові, Житомирі, Хмельницькому, Тернополі та Львові.

Медіа «Суспільне» та «Громадське» повідомляють про вибухи у Львові, Тернополі, Дніпрі, Хмельницькому та Житомирі. Також різні медіа повідомляють, що після вибухів у деяких районах Львова та Житомира зникло світло.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що надходить інформація про вибухи в багатьох містах.

Україна під ракетним обстрілом. Є інформація про удари в багатьох містах країни. Внаслідок обстрілів постраждали цивільні, — написав він у Telegram.

Очільники Львівської та Тернопільської обласних військових адміністрацій Максим Козицький та Володимир Труш заявили, що на Львівщині та Тернопільщині працює ППО.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко згодом повідомив, що внаслідок масованої атаки Дніпропетровщини є загиблі та поранені.

Нагадаємо, повітряна тривога лунала вранці 10 жовтня по всій території країни. Авіація рф випустила ракети по Києву. У центрі столиці в Шевченківському районі прогриміли вибухи. На проїжджих частинах загорілися автомобілі, на яких мирні жителі просто їхали на роботу. У ДСНС заявили про загиблих та поранених.

Джерело: «Суспільне», «Громадське»