росія не зможе воювати в Україні за сирійським сценарієм з килимовими бомбардуваннями — ISW

https://racurs.ua/ua/n175678-rosiya-ne-zmoje-vouvaty-v-ukrayini-za-syriyskym-scenariiem-z-kylymovymy-bombarduvannyamy-isw.html

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Стиль ведення війни в Україні новопризначеного командувача російського угруповання сергія суровікіна не пояснює хвилю масованих ракетних ударів по Україні 10−11 жовтня і навряд чи призведе до суттєвих змін у російських операціях.

За даними української розвідки, ці удари були заплановані ще 2 жовтня. Суровікіна ж призначили 8 жовтня. На думку експертів американського Інститут вивчення війни (ISW), справжня мета ударів — «відновити» репутацію міноборони рф у російському суспільстві.

Крім того, вважається, що призначення суровікіна не призведе до подальшої «сиріїзації» російських операцій в Україні, тому що бойовий простір в Україні принципово відрізняється від бойового простору в Сирії.

В Україні росія зіткнулася з абсолютно іншими проблемами. Їй не вдається досягнути переваги в повітрі і відтак не може почати такі «килимові бомбардування» по всій Україні, які вона проводила в Сирії.

В ISW зазначають, що російські повітряні операції в Сирії були б зовсім іншими, якби проводились у складнішому середовищі ППО, як це відбувається в Україні.