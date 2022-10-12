Bloomberg: у вересні росія поставила своїй армії в Україні та поряд з її кордонами більше палива, ніж на початку вторгнення

https://racurs.ua/ua/n175696-rosiya-u-veresni-postavyla-svoyiy-armiyi-v-ukrayini-bilshe-palyva-nij-na-pochatku-vtorgnennya.html

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росія збільшила постачання палива своїм збройним силам, що знаходяться в Україні або на сусідніх територіях, до максимуму за весь час війни.

Агентство Bloomberg з посиланням на дані залізничних перевезень підрахувало, що обсяги російських постачань бензину, дизельного палива та авіагасу у вересні досягли майже 220 тис. тонн — це більше, ніж росія поставила у березні.

Тоді російські військові отримали приблизно 200 тис. тонн палива, після чого обсяги знижувалися щомісяця аж до серпня, коли обсяг постачання становив трохи більш як 172 тис. тонн.

За даними видання, зростання постачання безпосередньо пов’язане з оголошеною в росії мобілізацією та успіхами української армії на полі бою.

Bloomberg також звертає увагу, що реальні обсяги поставок можуть бути ще більшими, оскільки в розрахунках не враховуються трубопроводи, де дані про поставки не поділяються на військові та цивільні.

Після початку вторгнення в Україну російська армія зіткнулася із серйозними логістичними проблемами, які, зокрема, призвели до того, що військові були змушені кидати техніку, оскільки не могли знайти палива до неї. За даними аналітичного проекту Oryx, Збройні сили України за час війни захопили понад тисячу одиниць російської військової техніки, частина з якої була залишена через нестачу пального.

Російські регіони, що знаходяться поблизу території України, мають величезні сільськогосподарські площі, але зростання поставок пального цього року значно перевищує звичайні сезонні коливання через підвищений попит з боку фермерів.