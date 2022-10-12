Україна отримала від Європи 550 млн євро. Фото: expres.online

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Відновити українську енергетичну інфраструктуру допоможуть Європейський Союз спільно з Європейським інвестиційним банком.

ЄІБ вже перерахував Україні додаткові 550 млн євро. Кошти допоможуть, зокрема, покрити витрати на ремонт пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури та підтримати стабільність української електромережі. Про це 12 жовтня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

За словами глави уряду ця допомога також буде спрямована на відновлення надання муніципальних та базових послуг населенню у громадах.

А за два місяці у межах пакету екстреної підтримки від ЄІБ та Європейської комісії Україна отримала 1,05 млрд євро. Ще 540 млн євро будуть виплачені шляхом відновлення фінансування спільних проектів.

Шмигаль висловив вдячність Європейському інвестиційному банку та Єврокомісії за послідовну підтримку України.

Нагадаємо, російські ракетні обстріли по енергетичній інфраструктурі України спричинили відключення струму в різних регіонах держави. Зокрема, 12 жовтня у Києві та області повідомили про нові обмеження електропостачання через дефіцит потужності. Компанія «ДТЕК Київські електромережі» тимчасово обмежила електропостачання усіх трьох черг.