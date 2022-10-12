Мобілізованих росіян озброїли бракованими автоматами. Фото: РІА Новости

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Ракурс

«Друга армія світу», як люблять називати російські пропагандисти збройні сили рф, оснащена вкрай погано.

Ворог намагається компенсувати значні втрати за рахунок нових партій мобілізованих громадян рф, які пройшли прискорену підготовку. Однак «мобіків» командування кидає на фронт з поганим екіпіруванням та бракованим озброєнням. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 12 жовтня.

Зазначається, що до 500 мобілізованих військовослужбовців зі складу 205-ї окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії вибули в зону бойових дій для поповнення втрат противника на тимчасово захоплених територіях. Ці бійці екіпіровані шоломами та засобами захисту радянського зразка, а озброєні автоматами АК-12, що мають дуже негативний досвід застосування.

У Генштабі зазначили, що АК-12 був створений концерном «Калашников» і представлений широкому загалу в січні 2012 року. Являв собою принципово новий, але реалізований з використанням загальної схеми й технічних рішень колишніх автоматів. Однак досвід бойового застосування цієї зброї під час боїв в Україні виявився настільки негативним, що через лічені тижні реальної експлуатації було запропоновано фактично провести демодернізацію даного зразка автомата.

Нагадаємо, в соцмережах почало масово поширюватися відео, на якому, як стверджується, зображено 500 мобілізованих у білгородській області рф. «Мобіки» скаржаться, що їм видали зброю, але не приписали до частини, і що вони тиждень живуть «у скотарських умовах», самі собі купуючи їжу.