Ракетна атака по Заходу України — працювала ППО, але є влучання на Львівщині

https://racurs.ua/ua/n175730-raketna-ataka-po-zahodu-ukrayiny-pracuvala-ppo-ale-ie-vluchannya-na-lvivschyni.html

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Ракетна атака по Заходу України тривала більше години, починаючи з 15.30 у четвер, 13 жовтня. Повідомлялося по роботи українських сил ППО у низці областей. Згодом очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький зазначив, що росіяни влучили в один з військових об‘єктів у Золочівському районі.

Що відомо на цю мить: влучили в один з військових об‘єктів у Львівській області. Це повторне влучання у цей об‘єкт. Знищене військове майно, жертв немає. Об'єкт у Золочівському районі. Три ракети, два попадання. Одну ракету збили наші сили ППО, — вказав Козицький.

Щодо звуку вибуху на Волині — інформацію з’ясовуємо, — повідомив очільник Волинської ОВА.

Він додав, що станом на 16.45 немає підтвердженої інформації про приліт чи роботу ППО в області.

Жителі Тернопільщині могли чути вибухи. Працювали сили протиповітряної оборони на Чортківщині. На місце виїхали спеціалісти. Наслідки повідомлю згодом, — повідомив голова Тернопільської ОВА.

Також ЗМІ повідомляли про роботу ППО у Рівненській області.