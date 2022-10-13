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Ракурс
Додому з полону повернулися 20 воїнів, серед звільнених воїни з Оленівки

Додому з полону повернулися 20 воїнів, серед звільнених воїни з Оленівки

13 жов 2022, 16:50
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Україні вдалося здійснити ще один обмін військовополоненими і звільнити з полону 20 воїнів. Про це 13 жовтня повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.





Є люди, яких росіяни утримували в Оленівці, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. Хлопці зараз проходять медичний огляд, всі щасливі бути на рідній землі. Їх дуже чекали вдома, — вказав Єрмак.

Серед звільнених захисників — 14 воїнів Збройних сил України, четверо бійців Сил Територіальної оборони ЗСУ, один нацгвардієць та військовослужбовець Військово-морських сил.

Джерело: Ракурс


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