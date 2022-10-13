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Ракурс
Ілюстраційне фото / Росія вдарила по Харкову, кілька районів міста без світла – мер

Росія вдарила по Харкову, кілька районів міста без світла — мер

13 жов 2022, 22:55
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Росія вдарила по Харкову ввечері 13 жовтня. Внаслідок ракетних ударів по обласному центру у деяких районах міста зафіксовано знеструмлення.





Про це повідомили у Телеграм очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

Повітряна тривога на Харківщині тривала до 21.30. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що є щонайменше два прильоти по місту. У деяких районах мегаполіса виникли проблеми з електропостачанням.

В компанії «Харківобленерго» підтверджують знеструмлення у деяких районах міста і просять харків’ян зберігати спокій.

Енергетики перебувають на своїх робочих місцях та роблять все можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання, — вказали у «Харківобленерго».

Електроенергії станом на 21.15 не було у Холодногірському районі. Харків’яни з інших районів повідомили про миготіння світла.

Вибухи у Харкові та за містом пролунали близько 20.48. О 20.50 оголосили повітряну тривогу. Протягом кількох днів у Харкові не було вибухів.

Джерело: Ракурс


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