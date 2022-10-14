Ставка верховного головнокомандувача запланувала нові "кроки зі звільнення українських земель"

https://racurs.ua/ua/n175758-stavka-verhovnogo-golovnokomanduvacha-zaplanuvala-novi-kroky-zi-zvilnennya-ukrayinskyh-zemel.html

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Президент України Володимир Зеленський провів 14 жовтня засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Як повідомляє Офіс президента, на ній розглянули ситуацію на оперативних напрямках, а також обговорили ймовірні дії російської армії найближчим часом, а також «запланували наступні кроки зі звільнення українських земель».

Крім цього, обговорили питання підготовки до зимового періоду і безперебійного постачання боєприпасів. Наостанок обговорили питання діяльності добровольчих формувань територіальних громад.

11 жовтня Зеленський також проводив засідання Ставки верховного головнокомандувача. тоді керівництво країни обговорило ситуацію на передовій, ліквідацію руйнувань, завданих ракетними обстрілами агресора, захист об'єктів критичної інфраструктури і підготовку Збройних сил України до зими.