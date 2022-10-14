Росіяни вихваляються знищенням українського ЗРК «Бук М1», але їхній дрон-камікадзе влучив у муляж

https://racurs.ua/ua/n175760-rosiyany-vyhvalyautsya-znyschennyam-ukrayinskogo-zrk-buk-m1-ale-yihniy-dron-kamikadze-vluchyv.html

Ракурс

Російські пабліки вихваляються, що на Запоріжжі російський дрон-камікадзе «Ланцет» знищив українську ЗРК «Бук М1».

Як виявилося, радіти немає чому, бо дрон московити, найімовірніше, витратили на муляж.

Дослідники озброєнь звернули увагу на низку ознак, які свідчать про те, що росіяни попались на приманку.

Зокрема, Oryx — експерт, що збирає візуальні підтвердження знищеної техніки на нашій війні — помітив такі ознаки, які дозволяють сумніватися у тому, що московити знищили справжній «Бук»:

не та форма ракет

відкрите позиціювання пускової установки (наче запрошують знищити);

маскувальна сітка на установці, яка б заважала її роботі;

відсутність вторинних вибухів боєкомплекту після влучання;

макет розвалився після влучання.