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Росіяни вихваляються знищенням українського ЗРК «Бук М1», але їхній дрон-камікадзе влучив у муляж
Росіяни вихваляються знищенням українського ЗРК «Бук М1», але їхній дрон-камікадзе влучив у муляж (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n175760-rosiyany-vyhvalyautsya-znyschennyam-ukrayinskogo-zrk-buk-m1-ale-yihniy-dron-kamikadze-vluchyv.htmlРакурс
Російські пабліки вихваляються, що на Запоріжжі російський дрон-камікадзе «Ланцет» знищив українську ЗРК «Бук М1».
Як виявилося, радіти немає чому, бо дрон московити, найімовірніше, витратили на муляж.
Дослідники озброєнь звернули увагу на низку ознак, які свідчать про те, що росіяни попались на приманку.
Buk M1 Decoy. https://t.co/3Xh6Cxtti4— Oryx (@oryxspioenkop) October 14, 2022
Зокрема, Oryx — експерт, що збирає візуальні підтвердження знищеної техніки на нашій війні — помітив такі ознаки, які дозволяють сумніватися у тому, що московити знищили справжній «Бук»:
- не та форма ракет
- відкрите позиціювання пускової установки (наче запрошують знищити);
- маскувальна сітка на установці, яка б заважала її роботі;
- відсутність вторинних вибухів боєкомплекту після влучання;
- макет розвалився після влучання.
Шкода, звісно, приманку, її робили наші працьовиті майстри. Але для такого діла зроблять ще, фанера є, фарба теж, — прокоментувало удар по муляжу видання «Грунт».
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