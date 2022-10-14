ЗСУ знищили САУ «Мста-С» високоточним боєприпасом Excalibur

https://racurs.ua/ua/n175763-zsu-znyschyly-sau-msta-s-vysokotochnym-boieprypasom-excalibur-video.html

Ракурс

Українські підрозділи знищили російську самохідну артустановку «Мста-С» під час наступу у Херсонській області. Ворожу САУ уразили бійці 45 окремої артилерійської бригади. Військові опублікували у своєму Фейсбук відео бойової роботи.

Щоб розгатити САУ «Мста-С», українці використали високоточний артилерійський боєприпас M982 Excalibur.

Росіяни розгорнули вогневі позиції самохідних артилерійських установок біля дороги поміж дерев у посадці між двома полями.

Обстріл мав на меті зупинити просування ЗСУ вглиб окупованої Херсонщини. Українські військові, якщо переглянути відео, виявили САУ «Мста-С» за допомогою розвідувального безпілотника.

Після цього українські артилеристи вирішили застосувати Excalibur для гарантованого ураження російських окупантів. Високоточний боєприпас точно влучив у одну з виявлених САУ. Артустановка загорілася, а боєприпаси всередині машини почали детонувати.

На кадрах видно, що один російський військовий намагається втекти, на ньому горить форма.

Україна отримала снаряди M982 Excalibur у липні 2022 року. Тоді США пообіцяли Україні 1000 високоточних боєприпасів для 155-мм артилерії в рамках нового пакету військової допомоги на 400 млн дол. У квітні іноземні ЗМІ припускали, що уряд Канади теж планує надати українському війську певну кількість таких снарядів.

«Екскалібур» — високоточні снаряди підвищеної дальності. Вони розроблені компанією Raytheon Missile & Defence. Їх відхилення від цілі становить менш як два метри. Як зазначають у компанії, один такий снаряд може замінити в середньому не менше десяти звичайних.