Ракетний удар по Київщині нанесла росія — деталі

https://racurs.ua/ua/n175781-raketnyy-udar-po-kyyivschyni-nanesla-rosiya-detali.html

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Ракетний удар по Київщині нанесла росія вранці 15 жовтня, коли майже по всій Україні була оголошена повітряна тривога. За попередньою інформацією, по одній з громад Київщини завдали ракетний удар, постраждалих немає. На місці працюють рятувальники.

Київщина! Ракетний удар по одній із громад області. Усі служби працюють, рятувальники на місці. Попередньо без жертв. Залишайтеся в укриттях до відбою тривоги. Не фіксуйте місце влучання та не викладайте фото й відео до мереж, — написав у Телеграм очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Також вночі ворог завдав чотири авіаудари дронами по Запоріжжю, а на ранок вдарив ще десятьма ракетами С-300. Як повідомив голова ОВА Олександр Старух, внаслідок атаки безпілотника Shahed-136 в Запоріжжі руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури. Водночас російські ракети поцілили в обласний центр та пошкодили низку об'єктів енергетичної та промислової інфраструктури.