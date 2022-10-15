Наєв: Підготовлений мобілізаційний ресурс рф сягає двох млн осіб, загальний — 29

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Мобілізаційний ресурс росії оцінив командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв. Він вказав, що підготовлений мобілізаційний ресурс росіян складає близько 2 млн осіб, а загалом мобілізаційний ресурс — близько 29 млн осіб.

Загалом в росії підготовлений мобілізаційний ресурс — приблизно до 2 млн осіб. А загалом їхній мобілізаційний ресурс — близько 29 млн осіб. Росіяни у прагненні досягти тих цілей, які вони ставлять перед собою, підвищуватимуть кількість мобілізованих. Тому ми маємо очікувати і таку ситуацію і бути готовими для вирішення її на наших умовах, — розповів Наєв в ефірі телемарафону.

Генерал-лейтенант пояснив, що підготовлений мобілізаційний ресурс — це особи, які нещодавно були звільнені з військової служби і брали участь у тренуваннях та військових зборах.

У цій боротьбі ресурсів, звісно, західна зброя більш новітня, високоточна. Те, що нам передають (західні партнери — ред.), ми дуже швидко опановуємо і використовуємо. Відповідно, якщо ми вчасно отримаємо необхідну нам кількість озброєння і військової техніки, то перевага буде на нашому боці, — впевнений він.

Щодо заявлених Росією 300 тисяч мобілізованих, Наєв висловив думку, що це призведе до створення нових військових формувань на території росії, за допомогою яких армія рф намагатиметься перегрупувати сили або вплинути на переформатування стратегічної наступальної операції рф.

Вони можуть утворити більше трьох армійських корпусів, чотирьох дивізій, 10-ти організаційних структур типу полк, 10-ти мотострілецьких дивізій територіальних військ і до трьох-чотирьох бригад територіальних військ. Тобто це така потужна сила, але для її підготовки необхідний час, — додав Наєв.

Відповідаючи на питання про можливий новий наступ з боку білорусі, зокрема на Київ, командувач Об'єднаних сил наголосив, що станом на зараз Збройні сили України до нього готові, і в разі збільшення загроз також збільшуватимуть сили для захисту.

Нагадаємо, 21 вересня воєнний злочинець рф володимир путін оголосив часткову мобілізацію в росії. Міністр оборони росії сергій шойгу заявив про мобілізацію 300 тис. резервістів. Проте насправді в рамках мобілізації кремль планує призвати в армію щонайменше 1,2 млн осіб.

28 вересня перші мобілізовані росіяни вже потрапили на фронт в Україні.