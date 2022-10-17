Іран постачає росії зброю для вбивства українців, фото: НТВ

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Ракурс

Надання росії зброї для ведення загарбницької війни в Україні та вбивства українських громадян робить Іран співучасником злочину агресії, воєнних злочинів та терористичних актів рф проти України.

Про це йдеться в офіційній заяві МЗС України, опублікованій сьогодні. 17 жовтня, на сайті відомства.

Закликаємо Тегеран негайно припинити постачання будь-якої зброї Росії. В іншому випадку Іран та його керівництво нестиме найсуворішу відповідальність, у тому числі в рамках міжнародних судових процесів щодо злочинів Росії проти України, — наголошують у відомстві.

У МЗС наголошують, що лише за останній тиждень рф завдала понад сотню ударів іранськими дронами-камікадзе по житлових будинках, електростанціях, очисних спорудах, мостах та дитячих майданчиках в низці українських міст.

В результаті загинули та отримали поранення десятки людей, зокрема діти. Постраждала третина енергетичної інфраструктури України. Також пошкодження отримали будівлі двох дипломатичних установ у Києві.

Зазначається, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже звернувся до міністрів закордонних справ країн ЄС із закликом накласти санкції на Іран за допомогу росії здійснювати терор проти українців.

У відомстві наголошують, що питання жорстких санкцій проти Ірану стає особливо актуальним на тлі появи повідомлень про можливість передачі Іраном росії балістичних ракет «земля-земля» для їхнього використання у війні проти України.