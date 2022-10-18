Кремль може запровадити воєнний стан на засіданні радбезу - росЗМІ

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У Кремлі анонсували засідання ради безпеки 19 жовтня — з виступом екс-президента дмитра медведєва. Джерела видання «Верстка» у раді федерації повідомили про можливе запровадження в рф воєнного стану. Утім, спікер путіна дмитро пєсков заявив, що засідання буде плановим.

Згідно з повідомленням прес-служби Кремля, на завтрашньому засіданні ради безпеки обговорюватимуться питання, пов’язані з міграцією. Засідання проведе путін у режимі відеоконференції. З доповіддю виступить заступник голови радбезу медведєв.

Видання «Верстка» повідомило, що російські сенатори отримали СМС про те, що пленарне засідання ради федерації продовжиться після перерви з 17.00 (зазвичай воно завершується о 15.00).

Два джерела видання стверджують, що порядок денний ради федерації буде пов’язаний з порядком денним засідання Ради безпеки, в якому заявлені міграційні питання.

Опитані «Версткою» сенатори припустили, що завтра можуть запровадити воєнний стан, або провести кадрові перестановки в силовому блоці уряду держави-агресора.