Економіка України за підсумками 2022 року скоротиться на 32%. Фото:

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Економіка України впаде на 32% за підсумками 2022 року, однак у 2023 році український ВВП повинен зрости на 4−5%.

Через повномасштабну війну з росією та спровокованою нею економічною кризою, банківська система втратить як мінімум 20% свого кредитного портфеля. Це означає, що п’яту частину кредитів банківська система не зможе собі повернути. Про це 20 жовтня заявили новий голова НБУ Андрій Пишний та заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук під час брифінгу, який транслювався на YouTube.

За словами Пишного, було вирішено зберегти облікову ставку на рівні 25%, встановленому в червні 2022 року. Однак її можуть підвищити у будь-який момент, бо в цю ставку закладений ризик економічних наслідків від ракетних атак на енергетичний комплекс України.

Ми враховували, що буде зупинений експорт української електроенергії, але ми розраховуємо на його відновлення з середини 2023 року. Зупинка енергетичного експорту буде впливати на валютний ринок, — зазначив Ніколайчук.

Також в НБУ заявили, що курс гривні залишиться фіксованим, бо безготівковий валютний ринок не готовий до повернення плаваючого курсу.

Нагадаємо, 7 жовтня Верховна Рада обрала колишнього очільника державного «Ощадбанку» Андрія Пишного новим головою Національного банку України.