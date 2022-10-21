ЗСУ ліквідували 10 іранських інструкторів, які консультували росіян щодо Shahed-136 - The Jerusalem Post

https://racurs.ua/ua/n176009-zsu-likviduvaly-10-iranskyh-instruktoriv-yaki-konsultuvaly-rosiyan-schodo-shahed-136-the.html

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В Україні, імовірно, загинули 10 іранських інструкторів, які консультували росіян щодо дронів-камікадзе Shahed-136.

Про це пише The Jerusalem Post із посиланням на анонімного українського чиновника, який повідомив про це після того, як США підтвердили наявність іранських інструкторів в окупованому Криму.

Він заявив, що 10 інструкторів були ліквідовані минулого тижня «українськими ударами». Інших подробиць він не надав.

Раніше українська розвідка повідомила, що іранські інструктори допомагають росіянам з керуванням дронами, перебуваючи у Криму та в окупованій частині Херсонської області, звідки Shahed-136 запускають по південних містах України.

Центр національного спротиву зазначав, що іранці напряму керують запусками.